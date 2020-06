Tajemnicze loty Aerofłotu. Na czym zarabia rosyjska linia?

Gazeta Wiedomosti ustaliła, że pomimo zamkniętej z powodu pandemii w Rosji, międzynarodowej komunikacji lotniczej, Aerofłot wykonuje loty zagraniczne. W czerwcu samoloty linii przewiozły Rosjan m.in. do Frankfurtu, Nowego Jorku, Paryża, Seulu, Tel-Awiwu i Londynu. Najpierw takie loty odbywały się raz w tygodniu, ale od drugiego tygodnia czerwca - już dwa razy w tygodniu. Do rozkładu doszły nowe kierunki - do Nicei i do Barcelony, a w minionym tygodniu także do Rzymu. Przez internet można zarezerwować bilety w obie strony.

Wszystkie loty odbywają się jako loty regularne i zgodnie z rozkładem obowiązującym do narodowej kwarantanny. Loty nie są w ogóle reklamowane, ale popyt na nie jest ogromny. Kto lata Aerofłotem do miast Unii - bogaci Rosjanie z obywatelstwem lub kartą stałego pobytu na terenie Unii oraz obywatele krajów Unii. Do portów azjatyckich - posiadacze wiz. Ceny na bilety podrożały kilka razy. Np. Najtańsze miejsce w samolocie do Rzymu (4 h lotu) to wydatek (w zależności od dnia startu) od 17 tys. rubli do 35 tys. rubli (967 zł -1992 zł). Dla porównania lot do Nowosybirska (też 4 h) kosztuje 6,1 tys. rubli (347 zł).