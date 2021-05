Niesforni pasażerowie. Piloci Ryanaira mają na nich sposób

Obowiązek noszenia maseczek na pokładach Ryanaira nie jest niczym wyjątkowym, bo obowiązuje obecnie wszystkich przewoźników. I zapewne na długo z nami zostanie, w każdym razie przez całe nadchodzące wakacje. Na stronie internetowej irlandzkiego przewoźnika czytamy: „Noś maseczkę cały czas. Nasze załogi także będą w maseczkach". Na tej samej stronie znajduje się również wideo, w którym jest dokładnie wyjaśnione, dlaczego noszenie maseczek jest tak ważne i zaleca się zakrywania nosa i ust aż do momentu opuszczenia terminala. Według informacji irlandzkiego przewoźnika maseczka zasłaniająca nos i usta blokuje 95 proc. wirusów znajdujących się w powietrzu. Czyli jeśli połączymy ją z systemem HEPA zamontowanym w nowoczesnych maszynach, testowaniem i szczepieniami, to podróże lotnicze są prawie tak bezpieczne, jak to było przed pandemią.

I jeszcze ostrzeżenie: „Zależnie od przepisów lokalnych, osobie nie stosującej się do obowiązujących zasad, grożą dodatkowe konsekwencje. Agencja ostrzega również, że jeśli pasażer zdejmie maseczkę podczas rejsu, kiedy samolot jest już w powietrzu i nie zastosuje się do poleceń personelu pokładowego, to po wylądowaniu zgodnie z lokalnymi przepisami, musi się liczyć z interwencją służb porządkowych.

A tak dla przypomnienia: nie tylko w Portugalii obowiązuje grzywna, jaką muszą osoby nie stosujące się do obowiązku noszenia maseczki. W Hiszpanii jest to wydatek 100 euro, 150 euro we Francji i Grecji. Z tym, że na Krecie ta kwota rośnie do 300 euro, w Chorwacji jest to 65 euro, Najdrożej jest we Włoszech — od 400 do nawet 1000 euro. Takie pieniądze są w tych krajach bardzo bezwzględnie kasowane od osób, które obowiązek noszenia maseczek traktują jako pogwałcenie wolności osobistej.