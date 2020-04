Największy samolot świata wyląduje w Warszawie

Lotniczy gigant najprawdopodobniej nadleci od strony Alei Krakowskiej, chociaż to kapitan w ostatniej chwili może zdecydować o podejściu z drugiej strony. W każdym razie można to będzie obserwować „na żywo" na Facebooku Lotniska Chopina.

Mrija (czyli marzenie) , który wystartuje z szanghajskiego lotniska Pudong, nie potrzebuje wydłużonych pasów startowych a jedynie wystarczającego miejsca na płycie, ponieważ rozstaw jego skrzydeł wynosi 88,4 metry, długość to 84 metry, wysokość 18,1 m. Dla porównania największy pasażerski samolot świata – Airbus 380 ma długość 73 metry i rozpiętość skrzydeł 80 metrów, zaś wysokość sięga 24 m. W porównaniu z nimi największy Dreamliner B787-10 ma rozpiętość skrzydeł „zaledwie" 60 m., długość 63 m., zaś wysokość to niespełna 17 m.

Odległość między lotniskiem Pudong w Szanghaju i warszawskim Chopinem, to ok 8 tys. km i normalnie samolot pasażerski przeleciałby ten dystans w 13 godz.,45 minut. Największy Antonow bez ładunku ma zasięg 15 tys. kilometrów i na pusto też pokonał by ten dystans bez lądowania, ponieważ jedn. Tyle, że Mrija będzie załadowany na pełno i w tej sytuacji na pełnym tankowaniu jest w stanie pokonać jedynie 4,5 tys. km, więc po drodze będzie musiał „usiąść" Zużycie paliwa tej maszyny, to 15 ton na godzinę lotu.