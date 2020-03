Linie lotnicze nie przetrwają bez pomocy

Do 5 kwietnia, kiedy ma zostać wykonany ostatni rejs, LOT przewiezie ok. 45 tysięcy pasażerów w akcji #LOTdoDomu. Wykona w tym czasie 400 rejsów, wykorzystując 44 samoloty, czyli większość swojej floty. W „normalnych" czasach linia przewiozłaby w tym czasie przynajmniej milion osób. Pasażerami LOT-u teraz są nie tylko Polacy. Przewoźnik na mocy porozumienia amerykańskiego Departamentu Stanu i polskiego MSZ zawiózł do USA Amerykanów. Część z nich miała już bilety powrotne na rejsy LOT-u, część je kupiła. Na mocy porozumień z ambasadami LOT wykonał takie rejsy również m.in. do Delhi i Baku.

