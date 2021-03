Lotnisko w Zielonej Górze zamknięte

29 stycznia 2021 Województwo Lubuskie podpisało kolejną umowę z LOT-em. Zgodnie z nią narodowy przewoźnik zapewnia poranny rejs z Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost do stolicy o godz. 8:50 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek) oraz powrót z Warszawy do Zielonej Góry o godz. 17:20 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i niedziela). Takie godziny miały obowiązywać przez dwa miesiące, do 26 marca. Od 29 marca ma się zmienić godzina powrotu z Warszawy do Zielonej Góry, z godz. 17:20 na godz. 19:40, a od 31 października na godz. 19:35. Godziny porannych lotów pozostają bez zmian.