Lotniska w USA dostaną 25 mld dolarów wsparcia

Wcześniej amerykańskie lotniska otrzymały pomoc publiczną w wysokości 20 mld dolarów na pokrycie strat spowodowanych przez pandemię COVID-19. Według wstępnych wyliczeń do końca marca 2022 te straty mają wzrosnąć do 40 mld dolarów.

Jak zapisano w projekcie ustawy przyznającej amerykańskim portom lotniczym dodatkowe pieniądze mają one posłużyć również na odnowienie i przebudowę terminali, unowocześnianie systemów IT i poprawę komfortu podróżnych.

— Amerykańskie lotniska będą potrzebowały jeszcze wiele pomocy publicznej. Te 25 miliardów to dobra kwota na początek. Całkowite wydatki na unowocześnienie infrastruktury lotniczej sięgną nie mniej niż 115 mld dolarów. Tylko w ten sposób będziemy mogli je dostosować do standardów XXI wieku — dodał. Jego zdaniem, średni wiek lotnisk w USA wynosi ok. 40 lat, a wiele z nich od tego czasu nie przeszło generalnych remontów.