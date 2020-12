LOT wysyła swoje największe samoloty do Londynu. Są zapełnione po brzegi

Jak jest to zazwyczaj z kupowaniem biletów w ostatniej chwili, tanio nie jest. Żeby w poniedziałek przylecieć LOT-em z Londynu do Warszawy, za bilet w klasie ekonomicznej w wieczornym rejsie wylatującym z Heathrow o 18.45 trzeba było zapłacić 391 euro. Cena biletu Ryanaira z Londyn Stansted do Modlina to wydatek 262,99 euro.