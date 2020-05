Bruksela akceptuje pakiet ratunkowy dla Lufthansy

Negocjowany od tygodni kompromis Brukseli i Berlina oznacza, że w zamian za pakiet ratunkowy w wysokości 9 miliardów euro Lufthansa będzie musiała odstąpić konkurencji osiem samolotów, po cztery we Frankfurcie i w Monachium. Przewoźnik dysponuje w sumie 100 maszynami. Lufthansa oddda również 24 tzw. sloty czyli prawo do przyjmowania i obsługi samolotów przed startem. W to miejsce będą mogły wejść inne firmy. Ze względu na duże zatłoczenie portów lotniczych prawa te przedstawiają dla przewoźników dużą wartość.

