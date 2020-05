Wielkie zwolnienia i obniżki pensji w British Airways

Prezes International Airlines Group, Willie Walsh przyznaje, że jest w kontakcie z 12 tysiącami pracowników, którzy definitywnie zostaną zwolnieni i to pomimo tego, że korzysta z rządowego dofinansowania ich zarobków, na co są pieniądze do października. W liście, jaki otrzymali wszyscy z 43 tys. pracowników z personelu latającego, a jeden z nich umieścił na Facebooku, są zawarte nowe warunki, jakie — zdaniem Willie Walsha — wymusiła pandemia Covid-19 i głęboka zapaść w transporcie lotniczym. Wszystkim proponuje się zakończenie kontraktów 15 czerwca 2020.

Poniżej dalsza część artykułu