Michał Wójcik: Środowisko LGBT terroryzuje większość społeczeństwa

Zapytany, czy będzie bronił praw osób LGBT, odpowiedział, że tak, "jeżeli zostanie naruszone prawo jakiegoś człowieka to tak".

- To raczej środowisko LGBT terroryzuje większość społeczeństwa. To to środowisko uważa, że ma więcej praw niż inni, bo nie tylko mogą demonstrować, ale mogą wkraczać także w sferę moich uczuć religijnych, a tak nie powinno być - skomentował.

Wójcik mówił również o kwestii związków partnerskich. - Polska konstytucja, jeżeli chodzi o związek małżeński, mówi jednoznacznie, że to jest związek mężczyzny i kobiety. Trudno polemizować z konstytucją - powiedział.

- Sądy w tej chwili się tym zajmują, ale uważam, że powinno być to jednoznacznie uregulowane, żeby w Polsce nie uznawać tego typu związków jako formalnoprawnych, ponieważ na to nie pozwala polski porządek prawny - dodał.