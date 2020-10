"Strefy wolne od LGBT" w materiale CNN. Ambasada odpowiada

"Wszystkie osoby w Polsce, w tym członkowie społeczności LGBT, mają prawo do pełnej ochrony przed nienawiścią, przemocą i dyskryminacją. Polskie prawo gwarantuje osobom LGBT równość i godność we wszystkich dziedzinach życia i jest w pełni zgodne z międzynarodowymi standardami w zakresie ochrony praw człowieka" - przekonują dyplomaci.

Poinformowano, że polskie władze "potępiają" umieszczenie plakatów z napisem "strefa wolna od LGBT". Przypomniano, że zostały postawione przez działacza na rzecz praw osób LGBT, a nie przedstawicieli lokalnych samorządów.

The following is a response to a @CNN article published on October 15, 2020, titled, “‘You don’t belong here’: In Poland’s ‘LGBT-free zones,’ existing is an act of defiance.” pic.twitter.com/knHV5PFsIr