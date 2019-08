O. Rydzyk: Pilnujcie dzieci, bo nie poznacie ich później

"Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje" - napisał bp Mendyk. Duchowny stwierdza, że "według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej". "Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów" - zwrócił uwagę biskup.

We wtorek do komunikatu bpa Mendyka odniósł się o. Tadeusz Rydzyk. - Zobaczcie, co dzieje się na Zachodzie, jak wiele już tam zniszczyli. Czy chcemy, by tak zniszczyli Polskę i nasze rodziny? Dlatego nie mówmy "potem". Trzeba działać natychmiast - zaapelował założyciel Radia Maryja.

- Popieramy tych rodziców, którzy o tym mówią, a także to, co mówi Episkopat. Są oświadczenia i dokumenty, które musimy wypisywać, składać i żądać dobrego wychowania własnych dzieci. Pilnujcie dzieci, bo nie poznacie ich później - zwrócił uwagę o. Rydzyk.