Księżna Izabela Czartoryska – założycielka kolekcji obrazów, dzieł sztuki i pamiątek historycznych

Materiał powstał we współpracy z Fundacją XX. Czartoryskich.

Najwybitniejsze dzieła dawnych mistrzów malarstwa w znacznej części znajdują się w muzeach. Nieliczne pozostają w prywatnych rękach, a zmiana właściciela jest prawdziwą rzadkością. Kiedy już trafią pod młotek to opinię publiczną oszałamiają sumy transakcji.

186 mln dolarów zapłacono za parę portretów autorstwa Rembranda, 104 mln za „Masakrę niewinnych” Rubensa, a 83 mln za „Madonnę z Darmstadt” Hobleina. Za ile mogłaby zostać sprzedana „Dama z gronostajem”, najsławniejszy z obrazów wchodzący w skład kolekcji książąt Czartoryskich? Eksperci typują, że około miliard dolarów.

Od końca 2016 roku dzieło sławnego Leonarda da Vinci jest własnością skarbu państwa. Zbiory Czartoryskich, liczące 86 tys. obiektów muzealnych i dzieł sztuki zostały wówczas zakupione za sumę około dziesięciokrotnie mniejszą niż warta jest tylko „Dama z gronostajem”. Na kolekcję składają się m.in. tak wybitne dzieła jak: „Polonia – Rok 1863” Jana Matejki, „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta, rysunki i szkice autorstwa Renoir’a czy ryciny Albrechta Dürera.

Początki zbiorów łączą się z księżną Izabelą z Flemingów Czartoryską (1746-1835), patriotką, mecenaską sztuki, założycielką pierwszego polskiego muzeum. Z mężem Adamem Kazimierzem Czartoryskim wspierała przez dziesięciolecia sprawy polskie, co wiązało się z represjami ze strony zaborców. Jednak ani częściowe zniszczenie, ani konfiskata majątku nie powstrzymywały Czartoryskich od politycznej aktywności. Dla Izabeli równie ważna pozostawała kultura i sztuka. Angażowała się również w działania na rzecz rozwoju edukacji w swoich ukochanych Puławach.

Od najmłodszych lat księżna jako osoba majętna chętnie i często podróżowała po świecie, co pozwalało jej przywozić do kraju cenne obrazy i wyjątkowe pamiątki. Trudne relacje z mężem i kolejne flirty połączone z niechęcią jaką okazywało jej część krewnych Adama Kazimierza rekompensowała sobie podbiciem kolejnych europejskich salonów. W kraju szybko stała się ważną postacią warszawskich salonów. Szeroko komentowano również trwający wiele lat romans księżnej z carskim ambasadorem Nikołajem Repninem.

Wydarzeniem, które wstrząsnęło życiem księżnej Izabeli była śmierć nowo narodzonej Gabrysi. Po stracie córeczki całą swoją uwagę i miłość skierowała na pozostałe potomstwo. W zmianie stylu życia pomogła również miłość do Puław, gdzie w tamtejszym pałacu zwanym „Ateny Polski”, Czartoryscy mieszkali z przerwami od końca XVIII wieku. W posiadłości gościć najpierw przeciwnicy króla, a z czasem czołowi filozofowie, artyści i architekci. Przez kolejne dekady księżna była konsekwentna w rozszerzaniu kolekcji. Poszerzała zbiory dzięki kolejnym podróżom lub przy pomocy rodziny. „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci czy „Portretem młodzieńca” Rafaela Santiego trafiły do kolekcji za sprawą synów Konstantego i Adama Jerzego.



W wyniku kolejnych zawirowań historycznych, zmian miejsc zamieszkania i represji ze strony zaborców księżna Izabela musiała opuścić Puławy. Kiedy powróciła przeraził ją stan zniszczenia posiadłości. Mimo tego wraz z mężem zdecydowała się od odbudowę pałacu. Po przeprowadzeniu modernizacji pałacu połączonej z przebudową parku, księżna Czartoryska w położonych na jego terenie Świątyni Sybilla oraz w Domku Gotyckim umieszcza kolekcję obrazów i dzieł sztuki. Wśród eksponatów nie brakowało ważnych dla historii Polski pamiątek czego przykładem są dwa miecze krzyżackie z bitwy pod Grunwaldem. Sentencją właścicielki Puław brzmiała: „Ojczyzno, nie mogłam Ciebie bronić, niechaj Cię przynajmniej uwiecznię”.

Bogate zbiory księżna Izabela udostępnia społeczeństwu, otwierając tym samym pierwsze na ziemiach polskich muzeum publiczne. Dla księżnej Izabeli ważne było polepszenie poziomu życia mieszkańców Puław. Najwybitniejszym fundowała stypendia i zapewniała wykształcenie. Założyła również w jednej z okolicznych wiosek pierwszą na Lubelszczyźnie szkołę elementarną oraz zapewniła finansowanie dwóm następnym działającym w jej ukochanych Puławach.

W następstwie zaangażowania Czartoryskich w powstanie listopadowe, kolekcja zapoczątkowana przez księżną Izabelę zostaje podzielona i przewieziona w kilka miejsc m.in. do Sieniawy. W kolejnych dekadach znaczna jej część trafia do Paryża. Księżna Izabela umiera w 1835 r. przechodząc do historii jako założycielka pierwszego w Polsce muzeum oraz twórczyni wyjątkowej kolekcji obrazów i dzieł sztuki, z których część jest obecnie własnością skarbu państwa.

