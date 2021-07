Tomasz Terlikowski: Kościół w cieniu Tuska

Zacznijmy od kwestii oczywistej. Tusk jest i pozostaje politykiem swojego pokolenia. Jest tylko nieco młodszy od Jarosława Kaczyńskiego i (nieco więcej, ale to nadal to samo doświadczenie) od Adama Michnika, a to oznacza, że w pewnych kwestiach myśli tak samo. I tak jest w kwestii roli katolicyzmu. I Michnik, i Kaczyński mówią to samo: Polska bez katolicyzmu będzie gorsza, a nie lepsza, a Tusk ujmuje rzecz nieco inaczej i stwierdza, że „nie uważa, żeby świat bez Boga był lepszy (...) dokładnie odwrotnie". Cała trójka nadaje więc na tych samych falach i niezależnie od ich własnej religijności bądź jej braku (nie moją rolą jest ocenianie tego) na tym założeniu opiera się ich polityczny stosunek do Kościoła. Każdy z nich bowiem jest przekonany, że bez niego, bez odwołania do emocji ludzi wierzących, nie da się przejąć i sprawować w Polsce władzy. To z tej świadomości bierze się gotowość rozgrywania Kościoła, wykorzystywania emocji religijnych, jaką prezentują dwaj kluczowi gracze na politycznej scenie i emerytowany już, i w sumie pozbawiony realnego znaczenia, gracz medialny.

Czy jest to diagnoza aktualna? Czysto politycznie i krótkoterminowo wciąż tak. Nie da się przejąć władzy bez pozyskania części elektoratu wierzącego. I dotyczy to zarówno obecnego obozu rządzącego, który emocje religijne konserwatywniejszej części wierzących rozgrywa od dawna i to bardzo skutecznie, a do tego niewielkim politycznym kosztem, jak i opozycji. To, że partyjni koledzy Tuska uwierzyli, że ludzi wierzących (nieco mniej konserwatywnych, ale wierzących) można lekceważyć, że można pozbyć się całego skrzydła z partii, jest jednym z powodów ich klęski. Tusk tego błędu nie popełni, stąd wiele ciepłych słów na temat jednego z zaangażowań Kościoła i zapowiedź walki o to, by Kościół uwolnić od koalicji z PiS.