Powrót na Księżyc. NASA chce międzynarodowej wyprawy

Jim Bridenstine z NASA powiedział, że na Księżycu jest dużo miejsca i "wszyscy międzynarodowi partnerzy powinni się z nimi tam udać".

- Jeśli uda nam się dojść do porozumienia w sprawie wkładu wszystkich narodów i sposobu, w jaki będą one częścią struktury, to na pewno bym to zrobił. Nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy zaangażować wszystkich naszych międzynarodowych partnerów - dodał.