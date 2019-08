Rosyjski humanoidalny robot doleciał do ISS

Przerwana w sobotę próba zadokowania zwiększyła niepewność co do przyszłości rosyjskiego programu kosmicznego, który ostatnio doznał wielu niepowodzeń. W październiku ubiegłego roku rakieta Sojuz musiała awaryjnie lądować chwilę po starcie. Była to pierwsza awaria w historii rosyjskich lotów załogowych.

The Soyuz MS-14 is home at the Zvezda module! Contact and capture confirmed at 11:08 pm ET. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/vc04xod0sm

W sobotę pracownicy NASA informowali, że Sojuz "nie jest w stanie namierzyć celu na stacji". Rosyjski kontrolerzy lotu tłumaczyli, że problemem nie była ich rakieta, a stacji kosmiczna.

Robot Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research) może być sterowany ręcznie przez astronautów, którzy znajdują się na ISS. Po założeniu egzoszkieletu przez człowieka, maszyna naśladuje jego ruchy.

Zdaniem Rosjan w przyszłości podobne roboty będą wykonywały trudne zadania, takie jak spacery kosmiczne.

???? Russia's Soyuz-2.1 rocket with Souyz MS-14 spacecraft carrying Russian humanoid robot #FEDOR aka Skybot F-850 took off from the Baikonur Cosmodrome, is now heading towards the ISS. There he will carry out a 17-day space mission taking part in various scientific experiments pic.twitter.com/f0QgugmR4x