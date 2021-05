Cummings oskarża: Johnson ma wiele na sumieniu

W tamtym okresie Boris Johnson pięciokrotnie był nieobecny na posiedzeniach specjalnej rady kryzysowej Cobra. Miał do napisania książkę o Szekspirze, która miała mu zwrócić koszty rozwodu. Zdaniem Cummingsa Johnson nie godził się także na zamknięcie granic, miał twierdzić, że byłby to akt „rasistowski" i „obciążający winą za wybuch pandemii Chiny".

Decyzja o postawieniu na „plan B", czyli zamrożenie życia społecznego, została podjęta na przełomie marca i kwietnia, gdy sam Johnson złapał covid i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Koordynacja walki z pandemią przypadła wtedy sekretarzowi ds. zdrowia Mattowi Hancockowi. Cummings twierdzi, że miał on „obsesję", aby w ciągu miesiąca dziesięciokrotnie zwiększyć skalę testów (do 100 tys. dziennie), zaniedbując inne, kluczowe działania. Trudno rozstrzygnąć, na ile to słuszna opinia (Hancock ma za dwa tygodnie odpowiedzieć na zarzuty). Ale Neil Ferguson, wybitny epidemiolog, niedawno powiedział, że gdyby rząd podjął decyzję o wprowadzeniu lockdownu o tydzień wcześniej, uratowałby 25 tys. istnień ludzkich.