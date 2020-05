W piątek 476 nowych przypadków koronawirusa. Znów wzrost

„Z przykrością informujemy o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem” - dodało Ministerstwo, zaznaczając, że większość z nich miała choroby współistniejące. Potwierdzone ofiary to 83-letnia kobieta z Głuchołazów, 78-letni mężczyzna z Bolesławca, 92-letnia kobieta z Wrocławia, 50-letnia kobieta z Bydgoszczy, 71-letni mężczyzna z Koszalina, 57-letni mężczyzna i 81-letni mężczyzna z Warszawy oraz dwie kobiety z Wolicy - 92-latka i 89-latka.

W porannym wtorkowym komunikacie resort zdrowia przekazał informację o 236 nowych zakażeniach - w województwach: śląskim (168), dolnośląskim (19), wielkopolskim (16), opolskim (10), świętokrzyskim (5), pomorskiego (4), podlaskiego (4), lubelskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), lubuskiego (2), zachodniopomorskim (2) i małopolskim (1).

To oznacza, że w piątek zanotowano łącznie 476 nowych przypadków koronawirusa. To trzecia najgorsza doba od początku epidemii - więcej nowych zakażeń zanotowano tylko 12 maja (595) i 19 kwietnia (545). Oznacza to też powrót do tendencji wzrostowej w ostatnim tygodniu. Od soboty do środy liczba nowych zakażeń systematycznie rosła, tylko w czwartek zanotowano niższy wynik, niż dzień wcześniej.

Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd 20 619 zakażeń. Zmarło 982 pacjentów z COVID-19. Do piątku przebadano prawie 720 tys. próbek pobranych od ponad 660 tys. osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 22,3 tys. testów.