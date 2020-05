Wirus zabija nawet państwa

I faktycznie, wystąpienie premiera z 10 maja, w którym zapowiada, że choć blokada będzie zniesiona, to przecież trzeba „pozostać czujnym" („stay alert"), zostało przez społeczeństwo zrozumiane jednoznacznie: jako przyzwolenie do powrotu do dawnego życia. Na drugi dzień wąziutkie perony 157-letniego, londyńskiego metra zapełniły się nieprzebranym tłumem. O utrzymywaniu „bezpiecznego oddalenia" nie było mowy, podobnie zresztą, jak w pubach, parkach czy szkołach, gdzie nikt za bardzo o tym nie myślał.

Sprawa dotyczy w szczególności Szkocji. Sir Thomas Devine, czołowy historyk w Edynburgu, tłumaczy „Rzeczpospolitej": w czasach współczesnych szkocki separatyzm zaczął się na serio wraz z upadkiem brytyjskiego imperium, w którym Szkoci odgrywali nieproporcjonalnie dużą rolę. Paliwem okazał się potem dla niego ostry skręt w prawo kraju wraz z Margaret Thatcher, bo szkockie serce bije dla lewej strony. Do dalszej radykalizacji nastrojów doprowadził narzucony Szkotom brexit. I wreszcie odpowiedź Londynu na pandemię, która jest katastrofą. Przewiduję, że do końca obecnej kadencji parlamentu w Westminsterze (w maju 2024 r. – przyp. red.) Szkocja będzie niepodległa.

Narastają też nastroje niepodległościowe. Opublikowany właśnie sondaż instytutu Panelbase wskazuje, że chce jej już 50 proc. Szkotów, wcześniej ankieta dla „The National" mówiła nawet o 52 proc. Przed wyborami do szkockiego parlamentu sondaże dają Szkockiej Partii Narodowej (SNP) Nicoli Sturgeon 54 proc. poparcia wobec 23 proc. dla torysów. W poniedziałek Johnson co prawda odrzucił w projekcie mowy królowej ponowne referendum w Szkocji (ostatnie, przegrane, odbyło się w 2014 r.), ale Sturgeon przygotowała dla Elżbiety II „alternatywną" mowę, w której wpisała nie tylko możliwość przeprowadzenia takiego głosowania, ale i pozbycie się okrętów podwodnych uzbrojonych w pociski atomowe (Trident).

Prognozy mówią np., że 35 proc. małych sklepów i restauracji padnie. Związany z władzami regionalnymi instytut CEO znów publikuje więc dane, które pokazują, że secesjoniści dostają wiatru w żagle. W wyborach regionalnych wygrałaby lewicowa, nacjonalistyczna ERC, uzyskując 33–35 mandatów w 135-osobowym parlamencie. Wraz pozostałymi dwoma ugrupowaniami secesjonistycznymi, konserwatywnym Junts per Catalunya zbiegłego do Brukseli Carlesa Puigdemonta i radykalnej CUP, przeciwnicy korony bez trudu zbudowaliby większość. Konstytucja kraju zakłada co prawda, że na referendum niepodległościowe musi przystać większość Hiszpanów, ale nawet tu widać ruch: zdaniem CEO 36 proc. poddanych Filipa VI jest za takim głosowaniem, 52 proc. przeciw. Wszystko to zmusza mniejszościowy rząd w Madrycie Pedro Sáncheza, który został powołany dzięki wstrzymaniu się w Kortezach od głosu ERC, do negocjacji z Barceloną nad dalszą decentralizacją kraju.