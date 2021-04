Niemiecki rząd będzie mógł odgórnie narzucać landom jednolite regulacje W centrum Bonn, w Nadrenii Północnej-Westfalii, jest nakaz noszenia maseczek specjalistycznych AFP

Rząd Angeli Merkel zamierza zmusić landy do posłuszeństwa we wprowadzaniu ograniczeń covidowych. To znacząca ingerencja w ich samodzielność.