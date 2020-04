Włochy: Najmniej nowych zgonów od niemal miesiąca

Włochy to obecnie drugie największe ognisko epidemii koronawirusa w Europie, trzecie pod względem liczby przypadków zakażeń na świecie (za Stanami Zjednoczonymi i Hiszpanią). Według najnowszych danych z niedzieli, wirusa SARS-CoV-2 we Włoszech potwierdzono u 156363 osób, co oznacza 4092 nowe przypadki w porównaniu do soboty. Najmniej w ostatnich dniach nowych zakażeń odnotowano 7 kwietnia - 3039.

Jako całkowicie wyleczonych uznano 34211 pacjentów.