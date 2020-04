Rezerwat Indian, prywatna wyspa i futbolowe koszary

Jeśli pomysł wypali, chciałby przeprowadzać pojedynki co tydzień. Może nawet na wynajętej wyspie. Zawodnicy, trenerzy i sędziowie mieliby być dowożeni prywatnymi samolotami i testowani na obecność koronawirusa. – Będzie bezpieczniej niż w sklepie spożywczym – żartuje White, choć nie wszystkim jest do śmiechu. Protestują m.in. lekarze ringowi.

– Za chwilę cały świat pójdzie w tym kierunku. Za dwa–trzy miesiące to będzie normalne zjawisko. Jesteśmy na to gotowi – przyznał w TVP Sport Andrzej Wasilewski, szef grupy Knockout Promotions.

Przyzwyczaić się trzeba też do ciszy na stadionach. Na mecze Bundesligi, która ma szansę wrócić do gry najszybciej (już na początku maja), może zostać wpuszczonych po 239 osób – tak twierdzi „Bild" – wliczając w to piłkarzy, trenerów, pracowników klubów, sędziów, dziennikarzy i chłopców do podawania piłek.