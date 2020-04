Erdogan chce sam zwalczyć wirusa

Minister finansów Berat Albayrak jest nadal przekonany, że wzrost gospodarczy w tym roku sięgać będzie 5 proc. Gospodarkę powinno stymulować obniżenie z 12 do 9,75 stopy procentowej banku centralnego. Turcja ma jednak 436,9 mld dol. zagranicznych długów. Sam pakiet kryzysowy jest w tych warunkach wyjątkowo skąpy, bo wynosi w sumie 100 mld lir (ok. 16 mld euro), z czego zaledwie 300 mln przeznaczono na bezpośrednią pomoc – po tysiąc lir jednorazowych świadczeń dla najbardziej potrzebujących rodzin.

Prezydent Erdogan wie doskonale, jak takie działania są oceniane przez społeczeństwo, i praktycznie zniknął z ekranów telewizyjnych. Pojawia się rzadko, chociaż jeszcze niedawno niemal codziennie zwracał się osobiście do narodu. Teraz czyni to minister zdrowia, tłumacząc, dlaczego jest gorzej, chociaż jest dobrze.

Epidemia przyszła w chwili, gdy szef państwa rozpoczynał wielki polityczny projekt zmierzający do zmuszenia Europy do wprowadzenia nowych regulacji dotyczących grożącej Turcji fali uchodźców z syryjskiej prowincji Idlib. Domagał się unijnych miliardów wsparcia dla 4 milionów uchodźców już znajdujących się w kraju.

Nic z tego nie wyszło i tureckie władze odwiozły już do obozów i do Stambułu tysiące niedoszłych imigrantów do Europy, którzy koczowali na granicy turecko-greckiej – zachęceni do tego przez samego Erdogana. Byli zakładnikami w politycznej grze prezydenta, którą rozpoczął w najgorszym dla siebie momencie. Jego działania sprawiły jednak, że Europa jest zdecydowana w większym stopniu wspierać uchodźców w Idlib.