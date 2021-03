Trzecia fala w natarciu. Zaczyna brakować łóżek covidowych

– Od 27 lutego codziennie przyjmujemy po kilkadziesiąt zgłoszeń ze wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych w stolicy i całego Mazowsza – Iłży, Ostrołęki, Zwolenia czy Makowa Mazowieckiego – przyznaje dr Artur Zaczyński, dyrektor Szpitala Narodowego w Warszawie, w którym do wtorku do północy zajęte były 162 łóżka. – We wtorek przyjęliśmy 22 na 28 zgłoszonych pacjentów i przygotowujemy kolejny, górny moduł szpitala z miejscem na 150 łóżek, co w sumie da ich 450. Jeśli liczba pacjentów przekroczy 200, będziemy zmuszeni go uruchomić, przenosząc w inne miejsce mieszczący się tam obecnie punkt szczepień – mówi dr Zaczyński. Zaznacza, że woli się przygotować na najgorszy scenariusz. – Chirurg musi być zawsze przygotowany na najgorsze, czyli krwotok. Jeśli jest na niego przygotowany, zwykle udaje mu się go uniknąć. Podobnie my mamy nadzieję, że uda się uniknąć pandemicznego tsunami, ale wolimy być na nie gotowi – tłumaczy dr Zaczyński.