Czekając na kino i teatr

Ponad jedna trzecia ankietowanych (38 proc.) wybrałaby się przede wszystkim do kina, 16 proc. – do teatru, niemal tyle samo na koncert lub festiwal muzyki innej niż klasyczna. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się otwarte od 1 lutego muzea.

Badanie przeprowadzono w grudniu. W porównaniu z pierwszym – w czerwcu 2020 r. – znacząco wzrósł odsetek osób, którym brakuje żywego kontaktu z kulturą. W poprzednim sondażu odczuwało go 60 proc. Polaków. Więcej osób deklaruje też wyjścia do kina i teatru.

Nie oznacza to, że wszyscy gotowi są to uczynić od razu po odmrożeniu instytucji kultury. Taką wolę zadeklarowało ok. jednej czwartej badanych. 30 proc. wolałoby poczekać miesiąc, 25 proc. uczyni to dopiero po trzech miesiącach.