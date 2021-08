Badanie: Koronawirus SARS-CoV-2 mutuje częściej niż sądzono

Badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Milner Centre for Evolution (Uniwersytet w Bath) i MRC Human Genetics Unit (Uniwersytet Edynburski), wyniki opublikowano na łamach "Genome Biology and Evolution". Badanie zostało sfinansowane przez Wellcome Trust oraz Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Większość mutacji zmniejsza szanse wirusa na przetrwanie - to tzw. selekcja negatywna. Takie warianty nie utrzymują się w ciele pacjenta na tyle długo, by mogły zostać zsekwencjonowane, dlatego nie były brane pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika mutacji.

Biorąc pod uwagę brakujące warianty, badacze z Bath i Edynburga szacują, że rzeczywisty wskaźnik mutacji koronawirusa SARS-CoV-2 jest o co najmniej 50 proc. wyższy niż dotąd sądzono.

- Nasze odkrycie oznacza, że jeśli pacjent choruje na COVID-19 dłużej niż kilka tygodni, wirus może ewoluować, co może potencjalnie prowadzić do powstania nowych wariantów - powiedział prof. Laurence Hurst z Milner Centre for Evolution.

Dodał, iż uważa się, że wariant Alfa koronawirusa jest efektem ewolucji wirusa u osoby, która nie była w stanie poradzić sobie z zakażeniem.

- To nie do końca złe wieści, ponieważ większość ludzi przenosi i pozbywa się wirusa zanim on znacznie zmutuje, co oznacza, że szansa na ewolucję wirusa u jednego pacjenta nie jest zazwyczaj wysoka - zastrzegł.

Prof. Hurst zaznaczył, że wyniki badań z Bath i Edynburga wskazują, że istnieje większy zakres ewolucji wirusa u takich osób, niż zakładano.