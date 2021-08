Polska odsprzedała Australii milion dawek szczepionki Pfizer

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, obostrzenia obowiązują obecnie m.in. w Sydney i w stanie Nowa Południowa Walia.

Zakupione w Polsce szczepionki firmy Pfizer maja być w większości podane osobom w wieku od 20 do 39 lat.

Premier Scott Morrison i ambasador w Warszawie Lloyd Brodrick podziękowali polskim władzom za sprzedaż szczepionek. "Szczere podziękowania dla Mateusza Morawieckiego za zgodę na sprzedanie Australii miliona nadwyżki szczepionek Pfizera, aby pomóc w walce z obecnym nasileniem zakażeń koronawirusem" - napisał ambasador.

At @ChopinAirport Warsaw yesterday watching the first consignment of the 1 million @pfizer doses being loaded to go to Australia. The doses will be used for Australians aged 20-39, consistent with #COVID research by @TheDohertyInst. Thanks @emirates for the access... ?????????? pic.twitter.com/OHMCOxPWiA