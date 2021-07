Fauci: 99 proc. zgonów z powodu COVID-19 dotyczy osób nieszczepionych

W rozmowie z NBC dr Fauci mówił o ofiarach epidemii w USA. - To frustrujące, gdy masz potężnego wroga, ale posiadasz środek zaradczy, który jest bardzo, bardzo skuteczny. To jest powód, dla którego jest to tym bardziej smutne i tym bardziej tragiczne, dlaczego nie jest to całkowicie wdrożone w tym kraju - powiedział.

Epidemiolog dodał, że część Amerykanów nie przyjęło szczepionki ze względów "ideologicznych", inni to przeciwnicy szczepień.

- Mamy narzędzia do przeciwdziałania pandemii. Proszę ludzi, aby odłożyli na bok wszystkie różnice i zdali sobie sprawę, że wspólnym wrogiem jest wirus - mówił Fauci.

Dodał, że Stany Zjednoczone mają "wielkie szczęście", że mają "wystarczająco dużo szczepionek, aby zaszczepić w zasadzie wszystkich w kraju". A na całym świecie są ludzie, którzy zrobiliby wszystko, żeby dostać szczepionki."

Od początku pandemii z powodu COVID-19 zmarło w USA ponad 605 tys. osób.