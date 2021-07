Koronawirus. Australia: 35 zakażeń w ciągu doby. Lockdown w Sydney potrwa dłużej?

Ponad 5 mln mieszkańców Sydney może obecnie opuszczać swoje domy jedynie ze ściśle określonych powodów - takich jak pójście na zakupy czy do lekarza. W ciągu ostatniej doby w Nowej Południowej Walii, gdzie znajduje się Sydney, wykryto 35 lokalnych zakażeń koronawirusem - tyle samo co dwie doby wcześniej, co jest najwyższą liczbą lokalnych zakażeń wykrytych w tym stanie w 2021 roku.

Łącznie, z ogniskiem koronawirusa SARS-CoV-2 w Nowej Południowej Walii związanych jest, od końca maja, ponad 300 zakażeń.

Premier Nowej Południowej Walii, Gladys Berejiklian spodziewa się, że liczba zakażeń wśród osób, które już znajdują się w izolacji, będzie jeszcze rosła.

- To co najważniejsze to liczba osób, które mogły zakażać zanim zostały odizolowane i wpływ, jaki będą miały one na liczbę zakażeń w najbliższych kilku dniach - stwierdziła szefowa rządu Nowej Południowej Walii.