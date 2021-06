Prof. Gut: Pandemia kończy się, gdy ogłosimy jej koniec

Wirusolog pozytywnie ocenił dynamikę spadku liczby zakażeń w Polsce.

- Jeśli chodzi o spadek tydzień do tygodnia, to jesteśmy na pierwszym miejscu wśród krajów europejskich. Trzeba jednak pamiętać, że my obniżamy liczbę zakażeń z bardzo wysokiego poziomu. Są kraje, w których dynamika spadku zakażeń jest mniejsza niż u nas, ale ogólny poziom zakażeń jest niższy, np. Wielka Brytania - dodał.

Profesor Gut zapytany o ocenę Narodowego Programu Szczepień podkreślił, że można takiej oceny dokonać na dwa sposoby.

- Pierwszy to stwierdzenie, że jak na poziom dostaw szczepionek, to zrobiliśmy wszystko, co się dało. A druga opinia – i także prawdziwa – to stwierdzenie, że „mogłoby być lepiej”. Dlaczego mogłoby? Bo cześć populacji teraz, kiedy już nie ma problemu z dostawami, nie jest zdecydowana na szczepienie - tłumaczył.

W jaki sposób należy więc przekonywać Polaków? Prof. Gut ma w tej sprawę zdecydowaną opinię.

– Nie jestem zwolennikiem przekonywania, opowiadam się za stworzeniem takiej sytuacji, w której szczepienie staje się opłacalne dla każdej jednostki. Obecnie to mechanizm tzw. paszportu covidowego, czyli umożliwienie normalnego życia wszystkim osobom zaszczepionym. A ponieważ osób niezaszczepionych jest dużo – wobec nich trzeba zachować restrykcje – stwierdził profesor Gut.