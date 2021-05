Koronawirus. Ile naprawdę osób zmarło po COVID-19? Prawdziwa liczba jest znacznie wyższa?

Oficjalne dane podawane przez WHO na podstawie pozytywnych wyników testów wskazują, że liczba zgonów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wynosi ok. 3,4 mln.

- Rzeczywista liczba jest dwa do trzech razy wyższa. Więc sądzę, że ostrożnie możemy mówić o ok. 6 do 8 milionów zgonów (zakażonych koronawirusem) - oświadczyła Samira Asma na wirtualnej konferencji prasowej.