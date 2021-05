Koronawirus. Czy psy mogą wykrywać zakażenia? Wyniki badania

W tym celu psom zaprezentowano ubrania i maski należące m.in. do osób, które są zakażone koronawirusem, ale przechodzą infekcję bezobjawowo.

Badanie wskazuje, że psy mogłyby być wykorzystywane na lotniskach oraz na granicach lądowych do wykrywania zakażeń u osób wjeżdżających do danego kraju.

Badanie wykazało, że psy były w stanie poprawnie zidentyfikować od 82 do 94 proc. próbek.

Badacze podkreślają, że ich badanie wykazało, iż zakażenie koronawirusem wiąże się z "konkretnym zapachem, który psy mogą wykryć z niezwykłą precyzją".

W piątek Tajlandia zaczęła używać psów do wykrywania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na podstawie próbek ludzkiego potu. Jak pisze "Financial Times" trzy z sześciu labradorów wyszkolonych w celu wykrywania koronawirusa wykazało się 95-procentową skutecznością w tym zakresie, co pokrywa się z wynikami badaczy z Wielkiej Brytanii.