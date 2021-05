USA apelują: Nie jeździjcie do Japonii. Igrzyska za 9 tygodni PAP/EPA

Departament Stanu USA podniósł ostrzeżenie przed wyjazdami obywateli tego kraju do Japonii do najwyższego, czwartego poziomu. Rekomendacja jeśli chodzi o wyjazdy Amerykanów do Japonii brzmi obecnie: Nie podróżować.