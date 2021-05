Rekordowy wzrost liczby zakażeń w Indiach. Ponad 400 tys. nowych przypadków

W sobotę miejscowe Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 3 523 osób zakażonych. Łącznie w związku z COVID-19 w Indiach zmarło ponad 211 tys. osób.

Z liczbą mieszkańców wynoszącą ok. 1,4 mld osób Indie to drugi najludniejszy kraj świata. Państwo to jest największym producentem szczepionek przeciw COVID-19 na świecie, jednak władze kilku indyjskich stanów alarmowały, że szczepionek brakuje. By opanować falę zakażeń, władze otworzyły program szczepień dla wszystkich osób pełnoletnich.

Z powodu wzrostu liczby pacjentów w szpitalach brakuje miejsc oraz tlenu.