Serbia zapłaci zaszczepionym obywatelom Prezydent Serbii Aleksandar Vučić AFP

Rząd Serbii zdecydował, że każda osoba już zaszczepiona i ta, która przyjmie co najmniej jedną dawkę do 31 maja, otrzyma 3000 dinarów. Ma to być nagroda za odpowiedzialną postawę.