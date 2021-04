Indie: Koronawirus zabija jedną osobę co 4 minuty

Główny minister Delhi, Arvind Kejriwal, o tydzień przedłużył lockdown stolicy, który miał się zakończyć w najbliższy poniedziałek. Chce w ten sposób podjąć próbę powstrzymania przenoszenia się wirusa, który co 4 minuty jest przyczyną śmierci kolejnej osoby.

W Indiach liczba zakażeń sięga już 17 milionów, zmarło ponad 193 tys. ludzi. Tylko w ostatnim miesiącu dobowa liczba wykrywanych przypadków zakażeń wzrosła ośmiokrotnie, a zgonów - dziesięciokrotnie. Eksperci twierdzą, że liczba zgonów, choć i tak dramatycznie wysoka, jest zaniżona.

"Kraj liczący 1,3 miliarda ludzi stoi na krawędzi katastrofy humanitarnej" - ostrzegł Ashish Jha, dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Brown w Providence w stanie Rhode Island, w artykule opublikowanym w sobotę w "Washington Post".

Rząd premiera Narendry Modiego zmaga się z krytyką i zarzutami utraty czujności od chwili, gdy pozwolił na organizowanie masowych religijnych i politycznych zgromadzeń, kiedy liczba przypadków w Indiach spadła poniżej 10 000 dziennie oraz za zaniechanie rozbudowy systemu opieki zdrowotnej.

Sam Modi przyznał dziś w mediach, że fala koronawirusa wstrząsnęła Indiami.

- Byliśmy zbyt pewni siebie po pomyślnym pokonaniu pierwszej fali, ale kolejna wstrząsnęła narodem - stwierdził premier, apelując jednocześnie do rodaków o poddawanie się szczepieniom i zachowanie daleko idącej ostrożności.

Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie utrzymującym się dramatycznie wysokim poziomem zakażeń w Indiach. Sekretarz stanu Anthony Blinken napisał w mediach społecznościowych, że jako kraj blisko współpracujący z partnerami w rządzie Indii "szybko zapewni dodatkowe wsparcie dla obywateli Indii i bohaterskich pracowników opieki zdrowotnej".

Stany Zjednoczone spotkały się wcześniej z krytyką za kontrolę eksportu surowców potrzebnych do produkcji szczepionek i wprowadzenie embarga, które zahamowało produkcję szczepionek AstraZeneki.

W kwietniu Serum Institute of India, największy na świecie producent szczepionek, wezwał prezydenta USA do zniesienia embarga, zaś niektórzy kongresmeni wezwali Bidena do przekazania Indiom niewykorzystanych szczepionek.

"Indian Express", powołując się na wewnętrzne analizy rządu, poinformował, że szczyt zakażeń nastąpi w połowie maja, a dobowa liczba infekcji sięgnie pół miliona przypadków.

W Indiach odkryto niedawno wirus podwójnie zmutowany, który odpowiada za coraz większą część zakażeń. Mutację tę wykryto już w trzech krajach w Europie.