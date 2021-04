Opłaty za leczenie dla niezaszczepionych. Prof. Gut: Będą zgony

Prof. Anna Piekarska jest członkiem Rady Medycznej przy premierze. W rozmowie z TVN24 powiedziała, że jej zdaniem osoby, które nie chcą się zaszczepić, w przypadku zachorowania powinny płacić za leczenie COVID-19.

- Po momencie, kiedy udostępnimy wszystkim szczepienia, powinno się wprowadzić odpłatność za leczenie COVID-19 - powiedziała. - Tyle się zmieniło w tej pandemii, dokonaliśmy tylu rzeczy, które wydawały się niewyobrażalne półtora roku temu, że wydaje mi się, że jest najwyższy czas na to, żeby fundamentalne rzeczy, takie właśnie, jak odpłatność za leczenie chorób, przeciwko którym państwo oferuje szczepienia, a my z tego nie korzystamy, żebyśmy za to leczenie po prostu płacili sami - dodała.

Stanowisko kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi skomentował w rozmowie z Polskim Radiem prof. Włodzimierz Gut.

- Nie zdecydowałbym się na wprowadzenie odpłatności za usługi medyczne dla osób niezaszczepionych - powiedział. - Poniesiemy koszty epidemiczne. Takie osoby nie pójdą do lekarza, będą rozsiewały wirusa, będą zgony - ocenił.