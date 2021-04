Koronawirus. USA: Rzadki rodzaj zakrzepu u mężczyzny po szczepionce Johnson&Johnson

Do piątku amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób informowały, że rzadkie rodzaje zakrzepów połączone z małopłytkowością wykryto jak dotąd u 15 z 8 mln osób zaszczepionych w USA szczepionką Johnson&Johnson. Wszystkie te 15 osób to kobiety.

"Z tego co wiemy to pierwszy mężczyzna z syndromem VITT (vaccine induced immune thrombotic thrombocytopenia - immunologiczna zakrzepica z trombocytopenią indukowana szczepionką) w USA po zatwierdzeniu do użycia szczepionki Johnson & Johnsonj 27 lutego" - czytamy w oświadczeniu Uniwersytetu Kalifornii.

Stosowanie szczepionki Johnson & Johnson było zawieszone w USA na 11 dni, co miało dać ekspertom ds. ochrony zdrowia czas na zbadanie przypadków VITT u osób, którym podano szczepionkę. W piątek szczepienia wznowiono po stwierdzeniu, że korzyści z podania szczepionki przewyższają ryzyko związane z jej podaniem.