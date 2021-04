Koronawirus. Szefowa CDC o obowiązku noszenia masek pod dachem

Walensky w rozmowie z NBC mówiła że zmiana wytycznych CDC ws. masek, nakazująca, by maski te nadal były noszone pod dachem, również przez zaszczepionych na COVID-19, jest nastawiona na to, by rosła liczba zaszczepionych, a jednocześnie spadała liczba przypadków zakażenia koronawirusem.

- Obserwowane obecnie trendy są naprawdę zachęcające, jednak chcę przypomnieć Amerykanom, że w ubiegłym tygodniu mieliśmy średnią liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z siedmiu dni na poziomie ok. 54 tysięcy przypadków - podkreśliła dr Walensky.

- Ta liczba się zmniejsza, ale wciąż jest wyższa niż w letnim szczycie - dodała.