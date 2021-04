Koronawirus w Polsce. Gdzie od 1 do 3 maja można zaszczepić się bez rejestracji?

Ponadto w punktach tych pracujące tam osoby mają odpowiadać na pytania związane ze szczepionkami wektorowymi (czyli takimi jak Johnson&Johnson czy AstraZeneca - szczepionki te wykorzystują cząsteczki adenowirusa jako nośnik informacji o białku tzw. kolca koronawirusa SARS-CoV-2).

W kontenerach lub namiotach do szczepień w 16 miastach województwach będzie się można szczepić bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Warunkiem jest posiadanie ważnego e-skierowania (do 1 maja e-skierowania na szczepienie wystawione będą osobom mającym więcej niż 36 lat, a do 3 maja - mające więcej niż 34 lata).