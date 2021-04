Prezydent Argentyny zakażony koronawirusem. Szczepił się Sputnikiem V

„Czuję się dobrze fizycznie i chociaż chciałbym zakończyć dzień urodzin bez takiej informacji, i tak jestem w dobrym nastroju” - napisał 62-letni prezydent.

Fernández na początku roku w Buenos Aires został zaszczepiony przeciw Covid-19 przy użyciu rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamelei, które opracowało ten preparat, wystosowało do prezydenta Argentyny życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. „Sputnik V ma skuteczność 91,6 proc., ale we wszystkich przypadkach zapobiega poważnemu przebiegowi choroby” - napisał instytut na Twitterze. „Jeśli infekcja rzeczywiście zostanie potwierdzona, szczepienie zapewnia szybki powrót do zdrowia bez poważnych objawów” - dodano we wpisie.

W Argentynie zanotowano do tej pory ok. 2,3 mln przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z Covid-19 zmarło ponad 56 tys. chorych.