Koronawirus. Amerykańskie CDC ostrzega przed podróżami do Izraela

"Bardzo wysoki poziom COVID-19 w Izraelu, w tym na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy" - głosi ostrzeżenie CDC. Centra rekomendują, by Amerykanie unikali podróżowania do tego kraju.

Tymczasem - jak przypomina "Times of Israel" - liczba aktywnych przypadków COVID-19 w Izraelu wynosi obecnie 5 232, czyli najmniej od czerwca 2020 roku.

Znacznie gorsza sytuacja epidemiczna występuje w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu.

Co ciekawe obecnie osoby nie będące obywatelami Izraela nie mogą wjeżdżać do tego kraju - z nielicznymi wyjątkami - co sprawia, że Amerykanie nawet gdyby chcieli, nie mogliby udać się do Izraela.

Izrael jest krajem świata szczepiącym swoich obywateli na COVID-19 najszybciej na świecie - na każdych 100 obywateli przypada tam obecnie 117 wykonanych szczepień na COVID-19.