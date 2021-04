Boris Johnson o szczepionce AstraZeneca: Szczepcie się

Boris Johnson pytany o te doniesienia stwierdził, że jest "bardzo, bardzo ważne", by Brytyjczycy przyjmowali drugą dawkę szczepionki na COVID-19 i aby program szczepień przeciwko koronawirusowi był kontynuowany na Wyspach.

- Ws. szczepionki Uniwersytetu Oksfordzkiego i AstraZeneca uważam, że to co powinniśmy robić, to kierować się tym, co mówi MHRA - to nasz niezależny regulator, po to ich mamy. A ich rada jest, abyśmy nadal się szczepili, przyjmowali dawkę, przyjmowali drugą dawkę. To bardzo bardzo ważne - mówił brytyjski premier.

- 31,5 mln osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki na COVID-19, ponad 5 mln otrzymało drogą dawkę, musimy kontynuować, 60 proc. dorosłych zostało zaszczepionych (przynajmniej jedną dawką - red.) i to zaczyna przynosić efekty - dodał Johnson.

Tymczasem we włoskim "Il Messaggero" dyrektor ds. szczepień Europejskiej Agencji Leków przyznał, że - jego zdaniem - istnieje związek między szczepieniem szczepionką AstraZeneca a rzadkimi typami zakrzepów, choć na razie nie wiadomo na czym związek ten polega.