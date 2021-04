Korea Północna do WHO: U nas nadal nie ma wirusa

Gdy zaczynała się pandemia władze w Pjongjangu określiły swoją walkę o zatrzymanie koronawirusa na granicach kraju "sprawą narodowego istnienia".

Od stycznia 2020 roku granice Korei Północnej są praktycznie całkowicie zamknięte, kraj nie przyjmuje żadnych turystów. Osoby, u których zaobserwuje się objawy zakażenia są izolowane.

Edwin Salvador, przedstawiciel WHO w Korei Północnej poinformował, że od początku pandemii do 1 kwietnia w kraju tym przeprowadzono 23 121 testów na COVID-19 - wszystkie dały wynik negatywny. Od 26 marca do 1 kwietnia w Korei Północnej przetestowano pod kątem COVID-19 732 osoby.

Jednocześnie Korea Północna przestała informować WHO o liczbie osób poddawanych kwarantannie w związku z zaobserwowaniem u nich symptomów zakażenia.

We wtorek Korea Północna ogłosiła, że sportowcy z tego kraju nie pojadą na Igrzyska Olimpijskie ze względu na zagrożenie epidemiczne.

W pierwszej połowie 2021 roku Korea Północna ma otrzymać 1,9 mln dawek szczepionki na COVID-19 w ramach programu COVAX - jednak dostawy te są zagrożone ze względu na decyzję władz Indii, które ogłosiły, że produkowane w tym kraju szczepionki AstraZeneca w najbliższym czasie nie będą eksportowane ze względu na rosnący popyt na szczepionki w Indiach w związku z rosnącą liczbą zakażeń w tym kraju.