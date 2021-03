Prof. Simon nagrodzony za "wiedzę medyczną i ład moralny"

Towarzystwo Jana Karskiego doceniło przede wszystkim zaangażowanie profesora w walkę z pandemią i sposób, w jaki przekazywał wiedzę na temat koronawirusa, stawiając na wiedzę i rozsądek.

Podkreślono, że choć głos Simona był często wstrząsający, to wnosił w walkę z wirusem "nie tylko wiedzę medyczną, ale również ład moralny".

- Moja walka z epidemią jest walką z ciemnogrodem i złem, który nas otacza - powiedział prof. Simon. Dodał, że dzięki licznym współpracownikom, ale też bardzo dobrej współpracy z politykami różnych opcji, udało się w Polsce narzucić "pewne standardy leczenia w naszym kraju, co zaowocowało poprawą stanu zdrowotnego pacjentów".

To z kolei, podkreślał profesor, pozwoliło przetrzymać pierwsze uderzenie epidemii, gdy do walki z wirusem były tylko ubrania ochronne.

- Z epidemią damy sobie radę. Zachęcam państwa do przestrzegania zaleceń rządowych, zachęcam do wytrwałości, do szczepień i do zachowania zdrowego rozsądku – a po roku będziemy mogli mówić o pewnym spokoju - powiedział prof. Simon.