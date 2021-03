Francja łagodzi zakaz stosowania szczepionki AstraZeneca

Stanowisko francuskiego rządu jest odejściem od dotychczasowej rekomendacji. Szczepionka firmy AstraZeneca miała być podawana tylko osobom poniżej 65. roku życia.

Gdy szczepionka została zatwierdzona do użytku przez organy regulacyjne Unii Europejskiej, Francja nakazała, aby trafiła ona do młodszych pacjentów, ponieważ dane z badań w starszych grupach wiekowych były ograniczone.

Prezydent Emmanuel Macron powiedział dziennikarzom, że szczepionka AstraZeneca jest "quasi-skuteczna" dla osób powyżej 65. roku życia. Inaczej do szczepionki podszedł rząd Wielkiej Brytanii, który jako pierwszy wprowadził szczepionkę AstraZeneca i zatwierdził ją do stosowania we wszystkich grupach wiekowych.

Od czasu decyzji francuskich władz pojawiły się nowe badania, które wskazują na skuteczność szczepionki. Jednocześnie w kraju brakuje szczepionek od innych producentów - Pfizera i Moderny.

- Każda osoba w wieku 50 lat lub starsza, która jest dotknięta chorobami współistniejącymi, może otrzymać szczepionkę AstraZeneca, w tym osoby w wieku od 65 do 74 lat - poinformował minister zdrowia Olivier Veran.

- Osoby w wieku 75 lat i starsi będą nadal otrzymywać tylko szczepionki Pfizera i Moderny - dodał.