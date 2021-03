Do Polski trafili pacjenci z Covid-19 ze Słowacji

"Zgodnie z deklaracją Mateusza Morawieckiego, udzielamy pomocy naszym sąsiadom ze Słowacji. Pierwszy pacjent dotarł do szpitala w Gorlicach" - poinformował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Do Polski przewieziono 56-letnią pacjentkę. Łącznie do kraju we wtorek przyjedzie czworo pacjentów. Trzy osoby będą hospitalizowane w Gorlicach, a jedna w Nowym Targu.

- Stan jest poważny. Są to pacjenci respiratorowi, wentylowani, ale stabilni. Trafiają do nas na oddział, są dwie sale przygotowane ze wszystkimi urządzeniami, klimatyzacja, dostęp do tlenu, respiratory - powiedziała w rozmowie z Radiem Kraków Marian Świerz, dyrektor szpitala w Gorlicach.

Dla pacjentów ze Słowacji przygotowano co najmniej 10 łóżek w szpitalach w Małopolsce. Sytuacja na południu Polski jest na tyle dobra, że Polska jest w stanie zapewnić pomoc południowym sąsiadom. Łącznie dla pacjentów z zagranicy polskie szpitale mogą przygotować kilkadziesiąt miejsc.

Wiceminister zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdził, że rząd rozmawiał ze Słowacją i Czechami na temat możliwości udzielenia wsparcia. Czesi w tej sprawie zwrócili się także do Niemiec.