Koronawirus. Korea Płd.: Lekarze grożą strajkiem. Co z programem szczepień?

Potencjalny strajk lekarzy mógłby zakłócić rozpoczynający się właśnie w Korei Południowej program szczepień na COVID-19.

Pracownicy ochrony zdrowia w Korei Południowej mają być szczepieni na COVID-19 szczepionką AstraZeneca od piątku. Do lipca w kraju ma zostać zaszczepionych 10 z ok. 51 mln mieszkańców kraju. Odporność stadną Korea Południowa ma uzyskać do listopada.

Tymczasem Koreańskie Stowarzyszenie Lekarzy, największa organizacja zrzeszająca południowokoreańskich lekarzy, zagroziła strajkiem, jeśli parlament zmieni prawo i wprowadzi przepis o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu lekarzy skazanych na więzienie.

- Ustawa może w efekcie doprowadzić do tego, że zwykli, niewinni lekarze, będą pozbawiani prawa do wykonywania zawodu z powodu wypadku, który nie będzie miał niczego wspólnego z ich pracą lub brakiem wiedzy (medycznej) - oświadczył rzecznik organizacji, Kim Dae-ha.