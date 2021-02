Koronawirus w Polsce. Czy od soboty będzie można zasłaniać twarz bawełnianą maską?

- Na podstawie ponad 200 badań wykazano, że prawidłowo noszone maseczki, zasłaniające nos i usta, chronią nas najlepiej. Takie zamienniki jak chusty, szaliki czy przyłbice są nieskuteczne - mówiła prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz.

Minister nie powiedział jednak wprost, że najpopularniejsze maseczki materiałowe (szyte w domach, sprzedawane przez wiele firm i noszone m.in. przez 100 tys. policjantów) nadal będzie można nosić.

„Rzeczpospolita” zapytała o to wprost resort zdrowia.

„Do soboty 27 lutego nie będzie można stosować do osłony twarzy przyłbic, szalików, bandam, chust i tego rodzaju zamienników maseczek. Dopuszczalne są jedynie maseczki. Rekomendujemy używanie maseczek chirurgicznych i powyżej (np. FFP2 czy N95), jednak mogą być to również maseczki bawełniane lub jednorazowe. Kluczowe jest to, by maseczka prawidłowo zasłaniała twarz (nos i usta muszą być zakryte)” - odpisało nam biuro komunikacji MZ.