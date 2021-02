AstraZeneca dla młodszych. Ruszają szczepienia nauczycieli

Decyzję o niepodawaniu jej seniorom podjęły już Włochy , Polska także będzie podawać tę szczepionkę osobom w wieku od 18 do 60 roku życia.

W związku z tym nastąpi zmiana w harmonogramie szczepień - przyspieszona zostanie akcja wyszczepiania osób z grupy "1C" - czyli nauczycieli.

Do końca lutego ma do polski dotrzeć około pół miliona szczepionek AstraZeneki, które zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej mają być przeznaczone dla nauczycieli, w pierwszej kolejności - dla nauczycieli klas I-III i przedszkolnych. Dworczyk chciałby, by te szczepienia zaczęły się w przyszłym tygodniu i poinformował, że przygotowania już ruszyły.

Na pytania dziennikarzy dotyczące niechęci nauczycieli do wymienionej szczepionki, o czym wspominał także szef ZNP Sławomir Broniarz, Dworczyk stwierdził, że media piszące o jej nieskuteczności są nierzetelne. Szczepionka chroni przed zakażeniem i ciężką postacią Covid-19 w około 60 proc., więc jest pełnowartościowa.

- Jakiekolwiek wypowiedzi, które mogą dyskredytować albo podważać zaufanie obywateli do realizacji programu szczepień są po prostu nieodpowiedzialne p]- powiedział Dworczyk i poprosił o "wstrzemięźliwość" przy informowaniu społeczeństwa o szczepionkach.

Dworczyk stwierdził, że dla nauczycieli powyżej 60 r.ż. rekomendowana jest szczepionka Moderny.